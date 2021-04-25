РИАМО - 25 апр. Карты отечественной платежной системы «Мир» можно будет подключить к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay уже с конца апреля, передает РИА Новости.

При этом данная функция будет считаться не обязанностью банков, а их правом. Не стоит ждать одномоментного предоставления функции у всех кредитных организаций.

«Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что «Мир» тоже хочет реализовать эту возможность», — сказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По его словам, процедура регистрации карт «Мир» в Apple Pay не будет отличаться от подключения MasterCard или Visa.

Эксперт предположил, что в ряде регионов РФ могут быть ограничения на привязку карты «Мир» к сервису Apple, например, в Крыму.

Карта «Мир» — это национальная платежная карта, которая создана специалистами АО «НСПК» на базе отечественных разработок в соответствии с высокими международными стандартами безопасности.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелек от корпорации Apple. Была представлена 9 сентября 2014 года. Оплачивать покупки с помощью технологии NFC могут владельцы устройств с операционной системой iOS и macOS — iPhone, iPad или Apple Watch.