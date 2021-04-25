РИАМО - 25 апр. Новой развязкой, которую строят на Ленинградском шоссе в Солнечногорске, будут пользоваться компании из индустриального парка «Есипово», сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что развязку планируют сдать в августе.

«Весь индустриальный парк будет пользоваться (развязкой - ред.): заезжать, выезжать, траки, легковой транспорт, рабочие. Плюс Ленинградка, которая сегодня под нами (под развязкой - ред.) проходит, тоже будет иметь возможность мобильно разворачиваться в обе стороны», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что инфраструктура, которая подводится к индустриальному парку, а также возможности, которые предлагает регион для компаний, помогают создавать рабочие места в Московской области.

«Сопровождаем всю строительную часть, не нужно беспокоиться по поводу согласования документов, все это происходит в электронном виде. Таким образом, строятся заводы, фабрики. Задача: чтобы там работали жители Подмосковья», - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе заинтересованы в создании таких рабочих мест.

В «Есипове» создано более 1,1 тыс. рабочих мест. Кроме Mercedes, резидентами являются производитель стройтехники «Джей Си Би Раша», производственный комплекс для малого и среднего бизнеса «Индастриал Сити «Есипово», производитель оборудования для бестраншейного ремонта сетей «Полимертехком».

В 2023 году в индустриальном парке заработает предприятие «Авексима», которое будет заниматься разработкой и производством инновационных лекарств для лечения онкологии и ВИЧ.

К 2030 году резидентами парка станут порядка 20 компаний различного профиля. Работой будут обеспечены еще около 4 тыс. человек.