РИАМО - 25 апр. В столичном районе Измайлово в сталинском многоквартирном доме проведут капитальный ремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Дом располагается на 9-й Парковой улице, 41а. Здание построили в 1956 году по индивидуальному проекту. В восьмиэтажном доме размещено 180 квартир.
К капитальному ремонту дома приступят в этом году. На данный момент идет разработка необходимой документации.
В ходе ремонта будут отремонтированы фасады, крыша, система холодного и горячего водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение и инженерные системы электроснабжения. Также будут приведены в порядок подъезды и подвалы.
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