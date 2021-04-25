РИАМО - 25 апр. В столичном районе Измайлово в сталинском многоквартирном доме проведут капитальный ремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом располагается на 9-й Парковой улице, 41а. Здание построили в 1956 году по индивидуальному проекту. В восьмиэтажном доме размещено 180 квартир.

К капитальному ремонту дома приступят в этом году. На данный момент идет разработка необходимой документации.

В ходе ремонта будут отремонтированы фасады, крыша, система холодного и горячего водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение и инженерные системы электроснабжения. Также будут приведены в порядок подъезды и подвалы.