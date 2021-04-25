РИАМО - 25 апр. Компания Microsoft подтвердила наличие проблем с производительностью в играх и доступом к файлам после установки ряда последних обновлений для операционной системы Windows 10, передает Федеральное агентство новостей.

Пользователи ранее стали замечать проблемы в работе компьютеров после обновления KB5001330. К примеру, появились сложности с доступом к пользовательским папкам «Изображения» и «Мои документы».

Наряду с этим в играх фиксировалось снижение частоты кадров и «фризы» картинки. В некоторых случаях даже появлялся «синий экран смерти».

Представители IT-компании прокомментировали складывающуюся ситуацию, отметив, что на более низкую производительность в играх после установки обновления пожаловалось лишь небольшое количество пользователей.

Разработчики уже занимаются решением данной проблемы. Ту часть обновления, что приводит к нарушениям в работе устройства, пометят как вредоносную на серверах Microsoft и удалят с пользовательских компьютеров.