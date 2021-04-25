РИАМО - 25 апр. В Москве за прошедшие сутки 1339 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных увеличилось до 983 221, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки выявлено 2526 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 978 человек, умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего в мегаполисе за пандемию зафиксировали 1 080 309 случаев инфекции, скончались 18 035 пациентов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за сделанную первую прививку от коронавируса пожилым москвичам с 27 апреля будут вручать подарочные карты номиналом 1 тыс. рублей или промокод. Для получения промокода следует зарегистрироваться на сайте.

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