РИАМО - 25 апр. В столице за минувшие сутки подтвердили 2526 новых случаев Covid-19, всего в мегаполисе зафиксировали 1 080 309 случаев инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

В городе проводится кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в московских поликлиниках, выездных пунктах вакцинации. Для вакцинации маломобильных жителей столицы организовали выезд медицинских бригад на дом.

С 27 апреля пожилым москвичам, сделавшим прививку от коронавируса, будут вручать подарочную карту номиналом 1 тыс. рублей.

За последние сутки в 83 регионах РФ выявили 8780 новых случаев Covid-19, из них 13,3% пациентов не имели проявлений заболевания. Также за сутки скончались 332 человека, у которых диагностировали коронавирус. Полностью выздоровели 7540 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 762 569 случаев коронавируса, умерли 108 232 пациента, врачи вылечили 4 388 008 человек.

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