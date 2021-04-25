РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 апр. Свыше 6 тысяч человек приняли участие в субботнике в подмосковном Красногорске, работа проходила на 14 больших площадках, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский.

Общеобластной субботник состоялся 24 апреля.

«Несмотря на непогоду более шести тысяч человек вышли на благоустройство территорий округа», — написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что работа кипела на 14 больших площадках — в Павшинской пойме, в усадьбе «Архангельское», Ильинском, Отрадненском, Изумрудных холмах, Опалихе, в Городском парке и в парке имимени Карбышева в Нахабино, у берегов рек. Локальные субботники прошли почти во всех организациях округа.

По итогам дня собрано 730 кубометров мусора, высажено 4708 растений, отремонтировано и окрашено 1000 м ограждений, опилено 276 деревьев, 8 участков освобождено от воды.

«К уборке присоединись министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, замминистра благоустройства Московской области Светлана Аипова, наш депутатский корпус, дорожные и коммунальные службы, представители бизнес-сообщества, подрядные организации, активные жители, ну и конечно, молодежь», — добавил Спасский.

По его словам, юные жители округа скреативили и устроили плоггинг-забег.

«Благодарю всех участников субботника за слаженную продуктивную работу. Теперь на общественных пространствах нашего округа стало чище, уютнее и комфортнее», — заключил Спасский.