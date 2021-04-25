РИАМО - 25 апр. В Московской области до вечера воскресенья ожидается усиление ветра, его порывы могут достигнуть 13-18 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности в непогоду.

В частности, машину следует поставить в гараж, при его отсутствии автомобиль нужно парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

На улице пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также лучше избегать деревьев и сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и других.

В регионе в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве будет от плюс 8 до плюс 10 градусов, в Подмосковье — от плюс 6 до плюс 11 градусов.