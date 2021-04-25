РИАМО - 25 апр. Ночная температура в ближайшие несколько суток в Москве и Подмосковье может опуститься ниже нуля, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В первой половине следующей недели температура по ночам может опускаться до минус 1 градуса. Заморозки прогнозируются по 28 апреля.

26 и 27 апреля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега с дождем. Температура днем будет в районе 8-10 градусов тепла.

Кроме того, 26 апреля прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с.