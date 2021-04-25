РИАМО - 25 апр. С начала апреля в столице выпало 88 мм осадков, что составляет 200% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Распределение осадков по времени на территории города в апреле было крайне неравномерным, а основная доля осадков выпала в последние дни.

Синоптики прогнозируют, что до конца апреля может выпасть еще до 3-5 мм осадков.

Текущий апрель уже занял второе место по количеству осадков в городе по статистике с 1948 года, он уступил только 1970 году, когда выпало 104 мм влаги.

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