РИАМО - 25 апр. За минувшие сутки в Московской области выпало 65% от месячной нормы осадков, в столице – 34% от апрельской нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Аномально большое количество осадков связано с североатлантическим циклоном, который расположился над центром страны.

В воскресенье в Московском регионе ожидается облачная погода, местами прогнозируются кратковременные дожди. Также будет дуть сильный ветер с порывами до 13-18 м/с.

Температура в столице ожидается в районе плюс 8 - плюс 10 градусов, в Московской области — плюс 6 - плюс 11 градусов.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>