РИАМО - 25 апр. Порядка 400 тыс. пожилых жителей столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В городе проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку все желающие могут в поликлиниках или выездных пунктах.

Пожилым горожанам, сделавшим первую прививку от коронавируса, с 27 апреля начнут выдавать подарочные карты номиналом 1 тыс. рублей. Такие же карты смогут получить и пенсионеры, которые сделали прививку до этой даты.