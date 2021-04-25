РИАМО - 25 апр. За сделанную первую прививку от коронавируса пожилым москвичам будут вручать подарочные карты номиналом 1 тыс. рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это подспорье бизнесу. С одной стороны, мы выдаем гранты пожилым людям, с другой стороны, эти гранты отоварят магазины, там увеличится товарооборот, торговые сети дают скидки. Для нас самое главное, что тысячи людей будут спасены. Это сподвигнет людей прийти в прививочные пункты, привиться раньше, не дожидаясь, пока они заболеют», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что подарочные карты смогут получить и те, кто сделал прививку от Covid-19 раньше.

«Сразу возникает вопрос: ну, хорошо, я приду на прививочный пункт, получу карточку на тысячу рублей и смогу пойти в магазин ее отоварить, а пенсионеры, которые привились раньше? Мы решили, что они тоже могут получить этот бонус, так чтобы было все по справедливости», - заключил мэр.

Сделать прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах, МФЦ и других общественных местах.