РИАМО - 25 апр. В Московской области предстоящие майские праздники могут пройти без ограничений по коронавирусу, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Надеемся обойтись без ограничений. Уже всем наша вакцина доказала, что она самая эффективная, безопасная, и, когда ты привит, ты можешь жить свободной жизнью», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции - это единственный правильный путь.

В этом году нерабочими днями будут с 1 по 10 мая, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ подписан в целях сохранения тенденции сокращения распространения Covid-19 и укрепления здоровья россиян.