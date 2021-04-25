РИАМО - 25 апр. Ветер с порывами от 13 до 18 м/с ожидается в Подмосковье и Москве в воскресенье, температура может подняться до плюс 10-11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве будет от плюс 8 до плюс 10 градусов, в Подмосковье - от плюс 6 до плюс 11.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами прогнозируются порывы до 13-18 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

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