РИАМО - 25 апр. Улицы, площади и скверы Москвы в этом году украсят около 54 млн цветов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что общая площадь клумб в Москве превысит 800 тыс. квадратных метров. Поэтапная высадка растений позволит радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.

Бирюков также отметил, что к майским праздникам в столице распустятся 12 млн тюльпанов. Луковицы высадили еще осенью 2020 года на площади свыше 200 тыс. квадратных метров.

Также в столице началась высадка около 4 млн саженцев виолы, в конце мая - начале июня также посадят около 35 млн однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, в том числе роз и пионов. Всего высадят свыше 1,2 млн таких цветов.

Будет представлена и концепция тематических клумб, которая будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника», изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. В таком стиле оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

По словам Бирюкова, всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение».

«Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления, При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество - все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны», - сказал заммэра.​