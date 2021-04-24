РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. В общеобластном субботнике в Балашихе приняли участие около 16 тысяч местных жителей, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

Участники акции убрали прошлогоднюю траву и листву, покрасили малые архитектурные формы, занимались озеленением парков, дворов и скверов, помыли памятники и мемориалы.

Центральной площадкой масштабной уборки стал Пестовский парк. Здесь порядок наводили 1,5 тыс. неравнодушных жителей. Всего в общеобластном субботнике в Балашихе приняли участие около 16 тыс. человек .

Традиционный общеобластной субботник, объявленный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, прошел во всех городских округах Подмосковья. Жители региона приняли участие в благоустройстве общественных и придомовых территорий.