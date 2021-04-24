РИАМО - 24 апр. В Коломне масштабный субботник организовали в ретро-формате, старт мероприятию дала вице-губернатор Наталья Виртуозова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Там выступали творческие коллективы, настроение создавал военный оркестр Коломенского гарнизона. Также работала выставка исторических фотографий, на которых запечатлено, как расчищают путь для прокладки трамвайных рельс, украшают город новыми клумбами и деревьями.

«Мы завершаем месячник благоустройства. Уборка в Подмосковье закончена, и мы готовы к приему гостей. В Коломне все организовано в таком советском стиле, я вспомнила свое детство. У нас никогда не было плохой погоды - мы не думали: идти или не идти. Субботник - это всегда был праздник. Впереди 10 выходных дней и целое лето. Куда поехать? Конечно, в нашу Московскую область, в наши самые красивые города», - сказала Виртуозова.

В сквере имени Зайцева вице-губернатор вместе первым зампредом Мособлдумы Никитой Чаплиным и главой городского округа Коломна Денисом Лебедевым посадили деревья.

Также они запустили фонтан, который не работал почти 20 лет. В 2020 году его реконструировали, установив новую мраморную чашу с керамической мозаикой и подсветкой.

Всего в день общеобластного субботника в Подмосковье начали работать сразу более 200 фонтанов.

На субботник вместе с жителями Подмосковья вышли члены правительства и депутаты. Так, вице-губернатор Александр Чупраков наводил порядок в Истре, первый зампред правительства Ольга Забралова участвовала в акции в Одинцовском округе, зампред Вячеслав Духин — у Московского областного хосписа в Домодедове.

Также зампред правительства Московской области - руководитель ГУТП Мария Нагорная очищала лесопарковую зону в Орехово-Зуеве, а председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов участвовал в субботнике в Реутове и в благоустройстве сквера Победы в Балашихе.

«Скоро мы отметим День Победы. Работая здесь, мы помогаем подготовить город к празднику», - отметил Брынцалов.