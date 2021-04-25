РИАМО - 25 апр. Православные россияне отмечают Вербное воскресенье — большой церковный праздник и последний день перед Страстной неделей.

В этот день принято участвовать в крестном ходе и посещать могилы близких. Также принято проводить время с семьей. В Вербное воскресенье строгости Великого поста ослабевают, работать в этот день нельзя — это считается грехом.

Церковное название праздника — вход Господень в Иерусалим. Он относится к двенадцати важнейшим (двунадесятым) праздникам.

Согласно легенде, Иисус направился в Иерусалим на следующий день после того, как в субботу совершил чудо, воскресив праведника Лазаря. Узнав о воскрешении, жители Иерусалима признали в Иисусе Спасителя (Мессию). Они приветствовали Христа возгласами и оказывали ему царские почести. Горожане приветственно размахивали ветвями пальмы и устилали ветками дорогу Спасителя.

Символом праздника считаются букетики из веток вербы. Их принято освящать в храмах и хранить в течение года.

Кладбища на территории Московского региона подготовили к массовому посещению в православный праздник.​