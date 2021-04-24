РИАМО - 24 апр. Преподавателя информатики одной из столичных школ ученики обвинили в домогательствах, сообщает Nation News.

Один из школьников опубликовал в соцсети запись, на которой видно, как учитель сидит рядом с мальчиком с рюмками и бокалами в руках. Ученик заявил, что мужчина часто приглашает детей в гости, угощает спиртным и предлагает поиграть в «сексуальные игры».

Позже стало известно, что на учителя также пожаловались родители другого ребенка. Назначена проверка. Педагога отстранили от работы.

Администрация школы подготовила все необходимые материалы и передала их в правоохранительные органы.