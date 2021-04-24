РИАМО - 24 апр. На субботник в Ивантеевский дендропарк пришли более 100 человек, они собрали порядка 200 кубометров валежника, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Старт субботнику дали министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, заместитель директора ФБУ «Рослесозащита» Мария Игнатова и временно исполняющий полномочия главы Пушкинского городского округа Андрей Морозов.

«Сегодня в Ивантеевке был не только дождь, но и снег. И несмотря на нелетную погоду, люди пришли. Более 100 человек. Мы собрали несколько десятков куч валежника - почти 200 кубометров. Это ветки, что нападали во время осени и зимы, а также валежник, который возник во время очистки дендропарка от поросли в ходе работ по восстановлению исторических кварталов и аллей дендропарка», - отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она также отметила, что рада тому, что люди меняют свое мироощущение — не только убирают, но начинают не сорить.

В расчистке дендропарка приняли участие все заместители министра имущественных отношений Московской области, представители «Рослесозащиты», администраций городских округов Ивантеевка и Пушкинский, гости и естные жители.

Участников субботника поил из старинных самоваров основатель частного музея самоваров «Музеон» Анатолий Новиков. За время уборки участники выпили более 40 литров чая.