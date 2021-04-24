РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. В Домодедове разыскивают пропавшего 52-летнего Николая Тхора, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Его местонахождение неизвестно с субботы. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Рост Тхора - 176 сантиметров. Он нормального телосложения, у него русые волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, черные резиновые галоши и черную шапку. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.