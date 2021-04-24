РИАМО - 24 апр. Врач Бердинг Гарольд назвал ряд продуктов, которые лучше исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье кишечника, передает Федеральное агентство новостей.

Так, необходимо сократить количество потребляемых обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и жиров.

Кроме того, нужно учитывать, что на популяцию кишечной микробиоты могут влиять искусственные подсластители — сахарин и сукралоза, которые используются в некоторых диетических газированных напитках. Газировка часто вызывает вздутие живота и отрыжку.

На изобилие полезных кишечных бактерий влияет диета с высоким содержанием насыщенных жиров. Речь идет о жирном мясе, масле и сыре. При этом нужно быть осторожным с красным мясом.

Снижают уровень полезных бактерий в кишечнике печенье, пирожные и конфеты.