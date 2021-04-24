РИАМО - 24 апр. В Москве с начала текущего года произошло 70 дорожных аварий, виновниками которых стали нетрезвые водители. При этом погибли 5 человек, 86 получили травмы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Чаще всего ДТП с пьяными водителями происходят в ночное время — с 21:00 до 06:00 (55%). Зима — самый опасный период — 31% ДТП с пьяными.

В выходные происходит на 9% больше аварий с участием пьяных водителей, чем в будние дни. При этом на водителей со стажем от 1 года до 5 лет приходится 23% всех пьяных ДТП.

Горожан призвали не садиться за руль авто в нетрезвом виде. Лучше взять такси или попросить повести того, кто не притрагивался к алкоголю.