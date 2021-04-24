РИАМО - 24 апр. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту гибели ребенка после падения с 15-го этажа в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Информация об инциденте поступила к правоохранителям в субботу днем. 10-летний мальчик выпал из окна 15-го этажа одного из многоквартирных домов в микрорайоне Химок Сходня.

От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится целый комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК напомнили, что с наступлением весеннее - летнего сезона учащаются случаи травматизма малолетних, большая часть которых заканчивается летальным исходом. Наиболее массовый характер имеют случаи выпадения из окон. Родителей призывают быть внимательнее.