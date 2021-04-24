РИАМО - 24 апр. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительством РФ в ближайшее время будут реализовываться меры поддержки, которые предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает Nation News.

«В ближайшее время будут реализованы законодательные изменения, связанные с тезисами, озвученными президентом России в послании Федеральному собранию», — сказал Нилов.

Президент в послании Федеральному собранию 21 апреля объявил о новых мерах поддержки граждан. Так, в середине августа на каждого ребенка школьного возраста родителям будет выплачено по 10 тыс. рублей. Выплату также получат и будущие первоклассники.

Также Путин предложил установить выплату в 5650 рублей в месяц на каждого ребенка в семьях с одним родителем.

Беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках и находящиеся в трудной материальной ситуации, будут получать по 6350 рублей в месяц. Также предложена обязательная компенсация в размере 100% зарплаты на время больничного по уходу за ребенком до семи лет.

Дополнительные выплаты и льготы также коснулись кураторов учебных групп в техникумах и колледжах — они получат надбавки в 5 тыс. рублей.

Также продляется до конца 2021 года программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой россияне, путешествующие по стране, смогут вернуть себе 20% от поездки. Родители также смогут компенсировать 50% стоимости путевок в летние лагеря.