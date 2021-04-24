РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 35-летнюю Юлию Якубину, пропавшую 23 апреля, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропала Якубина Юлия Николаевна, 35 лет. 23 апреля ее видели в последний раз, с тех пор местонахождение женщины неизвестно.

Рост пропавшей 170 см, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку, голубые джинсы, бежевые ботинки. С собой был рюкзак и две дорожные сумки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.