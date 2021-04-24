РИАМО - 24 апр. Программа лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус» стартует в Подмосковье 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Она позволяет дисциплинированным онлайн-плательщикам жилищно-коммунальных услуг «МособлЕИРЦ» получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

Министерство ЖКХ региона подготовило ответы на часто задаваемые вопросы по программе «Коммунальный бонус».

Мне не понятно, что такое бонусы, какие они и где искать информацию о них?

Полный перечень бонусов опубликован на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru/. Участие в программе возможно только при условии, что Вы являетесь плательщиком услуг ЖКХ через онлайн сервисы «МособлЕИРЦ».

В начале мая в Вашем личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market) будет доступен единый платежный документ за апрель. После оплаты система автоматически направит Вас на страницу программы «Коммунальный бонус». Там собраны десятки интересных и выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов.

После выбора бонуса и заполнения короткой формы Вам станет доступен промо-код. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить на электронную почту.

Выбор бонуса будет доступен Вам ежемесячно после своевременной оплаты каждого ЕПД в полном объеме, если у Вас нет задолженности за коммунальные услуги за предыдущие периоды.

Более подробная информация и условия программы «Коммунальный бонус», а также видеоинструкция по регистрации в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» размещены на сайте мособлеирц.рф.

Можно ли мне оставить выбор по оплате платежного документа в бумажном или электронном виде?

Участие в программе подразумевает оплату квитанции исключительно через электронные сервисы «Умной платежки»«МособлЕИРЦ» – в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market). Жители оплачивающие счета онлайн сохраняют за собой право продолжать получать ЕПД и в бумажном виде.

Мои пожилые родители лично ходят и оплачивают в кассе «МособлЕИРЦ», они участвуют в программе «Коммунальный бонус»?

Да, Ваши родители являются участниками программы «Коммунальный бонус» при условии, если они будут производить оплату также лично, но онлайн, при помощи специалистов «МособлЕИРЦ».

Для этого в каждом офисе есть специально оборудованное компьютером место и консультант, который поможет вашим родителям без банковский комиссии произвести оплату через сайт мособлеирц.рф, где расположена кнопка моментальной оплаты.

После оплаты Вашим родителям распечатают выбранный ими бонус, купон или промокод. Напомните им, пожалуйста, взять с собой квитанцию, паспорт и банковскую карту.

Какие бонусы я получу, куда они накапливаются и как их тратить?

В программе «Коммунальный бонус» собраны десятки интересных и выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и ресторанов. После выбора бонуса и заполнения короткой формы Вам станет доступен промокод. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить на электронную почту.

Выбор бонуса доступен участникам программы ежемесячно после оплаты каждого ЕПД. Порядок накопления Ваших бонусов и порядок их использования определен партнерскими программами. С перечнем партнерских программ, правилами накопления и использования бонусов, промокодов и скидок можно ознакомиться на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке.

Что значит своевременная оплата платежки?

Вы должны произвести оплату платежного документа «МособлЕИРЦ» в течение месяца, строго до даты выпуска очередного платежного документа.

Программа актуальна только тем, у кого платежки приходят от «МособлЕИРЦ»? К примеру, у меня платежка приходит от моей УК, что мне делать?

В настоящее время программа касается только тех жителей, которые получают платежки (ЕПД) от «МособлЕИРЦ» и оплачивают их через онлайн-сервисы.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, для принятия ей соответствующего решения о переходе Вашего многоквартирного дома на единый платежный документ от «МособлЕИРЦ».

Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в администрацию своего городского округа. Информация и условия программы «Коммунальный бонус» размещены на сайте.

Как мне зарегистрироваться на сайте и приложении «МособлЕИРЦ»?

Для регистрации в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» подготовьте заранее любую квитанцию «МособлЕИРЦ» за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. В регистрационной форме поэтапно заполните все поля, указав номер мобильного телефона, по которому впоследствии будет осуществляться вход в личный кабинет, номер лицевого счета, период и сумму к оплате, указанную в платежном документе.

После регистрации можно также добавить дополнительный лицевой счет. Более подробная информация и условия Программы «Коммунальный бонус», а также видеоинструкция по регистрации в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» размещены на сайте мособлеирц.рф.

Куда обращаться, если у меня появились вопросы, а в моем ЕИРЦ говорят, что это не их приложение?

Разработчиком мобильного приложения «МособлЕИРЦ Онлайн» и сайта мособлеирц.рф является «МособлЕИРЦ». Сравните название своего электронного сервиса с указанными выше. В случае несовпадения названий обратитесь на горячую линию: 8 (499) 444-01-00.

Более подробная информация и условия Программы «Коммунальный бонус», а также видеоинструкция по регистрации в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» размещены на сайте мособлеирц.рф, консультации можно получить по телефонам: 8 (496) 245-15-99, 8 (499) 444-01-00 или в ближайшем офисе «МособлЕИРЦ».

Требуют принести квитанции и говорят, что произошел сбой в программе, как потом доказывать что-либо?

Электронный сервис «Умная платежка», доступный всем пользователям сайта мособлеирц.рф или мобильного приложения «МособлЕИРЦ Онлайн», позволяет управлять своими ЖКУ в онлайн-режиме. Сервис также сохраняет историю всех платежей, поэтому не стоит переживать об утере какой-либо квитанции. Также на сайте и в мобильном приложении есть возможность оставить вопрос или обращение по любому вопросу единой системы расчетов.

Сервис позволяет онлайн передать показания приборов учетов, направить заявление о перерасчете, розыске или возврате платежа, запрос о корректировке данных по лицевому счету, получить справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение электронной квитанции, заказать электромонтажные и сантехнические работы, настроить push-уведомления о формировании новых квитанций, а главное — оплатить счета за ЖКУ без комиссии.

Более подробная информация о работе мобильного приложения «МособлЕИРЦ Онлайн» и видеоинструкция по регистрации размещены на сайте мособлеирц.рф. Также на сайте доступны для ознакомления условия программы «Коммунальный бонус».

У меня платеж за коммуналку 6 тыс. рублей в месяц, за эти деньги я получу только комбо-обед? Я и сам за эти деньги смогу купить 10 комбо, зачем мне ваши бонусы?

В соответствии с ЖК РФ, своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг является обязанностью собственника квартиры. Поэтому плюсом к исполнению вашей обязанности и в дополнение к полученным жилищно-коммунальным услугам, Вы получаете еще и бонус в виде комбо-обеда, другой скидки или бонуса. Вы в любом случае остаетесь в плюсе.