РИАМО - 24 апр. Согласно результатам исследования, 18% россиян организовывали угощение для коллег по работе в связи с увольнением, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование провел сервис SuperJob. По результатам опроса, 11% его участников отмечали увольнение в баре или на вечеринке. Кроме того, 4% респондентов предпочитают необычные варианты празднования такого события, например, поход в баню или отдых с шашлыками.

Также каждый четвертый житель РФ уверен, что не нужно как-то отмечать свой уход с работы. Чаще всего такого мнения придерживаются мужчины. В то же время женщины реже отмечают свое увольнение в баре и чаще прощаются с коллегами устно.

Ранее сервис SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, чем в свободное время занимаются работающие россияне. Например, мужчины часто проводят выходные на рыбалке или за компьютерными играми, а женщины занимаются творчеством и работой в саду.