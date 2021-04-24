РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Сквер Героев Отечества в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи привели в порядок во время общеобластного субботника, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Вместе с коллективом культурно-досугового центра «Заря» участие в субботнике принял лидер Движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Балашиха – стремительно растущий город», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

«В преддверии Дня Победы особенно важно привести в порядок мемориалы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Это наш долг – помнить о тех, кто совершил великий подвиг, ценой невероятного героизма защитил нашу Родину. Мы должны сохранить эти памятники для будущих поколений. И для нас проведение субботника на территории сквера – это способ отдать дань памяти и уважения нашим героям», - сказал Фомичев.

Памятный знак «Герои Отечества. Наша гордость. Наша Слава» был торжественно открыт вместе со Сквером Героев Отечества 9 Мая, в день 75-летия Победы. На гранитных плитах памятника золотыми буквами выбиты имена Героев Советского союза, Соцтруда, Российской Федерации, проживавших, работавших в военном городке, позже получившем название Заря, а также служивших в Главных штабах войск ПВО и ВВС в период их размещения в Балашихинском районе.

На памятнике высечены имена 44 героев, среди которых маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, главный маршал авиации СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Колдунов, ас-истребитель Великой Отечественной войны, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Евгений Савицкий и другие.

Памятник был установлен по инициативе ветеранов Вооруженных Сил, проживающих в микрорайоне Заря. Предложение создать монумент и разбить сквер поступило в ходе выездного совещания председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы Балашихи Сергея Юрова в 2019 году. На создание памятника были выделены средства из муниципального бюджета Балашихи.

На территории городского округа расположено 48 памятников и мемориалов, 6 из них являются объектами культурного наследия.