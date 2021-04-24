РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 24 апр. В рамках месячника благоустройства порядка 400 сотрудников Люберецкого почтамта и отделений связи Люберец и поселков вышли на уборку самих отделений и прилегающей к ним территории, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

Всего по Люберецкому почтамту на субботник вышли более 1260 человек. Работники «Почты России» привели в порядок клиентские залы, служебные помещения отделений, входных групп, а также прилегающие территории. Несмотря на пасмурную погоду, больше всего сотрудников «Почты России» присоединилось к совместной уборке городов и посёлков в день главного субботника – 24 апреля.

«Это замечательная традиция, мы каждый год участвуем в месячнике благоустройства. Многие наши сотрудники даже не живут в городском округе, но в свои выходные присоединялись к жителям муниципалитета. Сегодня завершающий и самый масштабный день месячника благоустройства. Однако для нас все только начинается: в этом году главная наша задача – вместе с руководством округа отремонтировать и модернизировать 4 почтовых отделения. Полностью все работы мы планируем закончить к концу лета и вот тогда уже сможем подводить итоги благоустройства», - сказал начальник Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

В течение месячника сотрудники отделений из Люберец, Красково, Малаховки, Томилино и Октябрьского благоустроили не только почтовые офисы, но и присоединились к уборке многих общественных пространств, улиц, социально значимых объектов. Вместе с жителями микрорайона Зенино почтовики привели в порядок парковую зону, где собрали мусор и опилили сухостой.