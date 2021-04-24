РИАМО - 24 апр. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе общеобластного субботника посетил центр искусств и культуры в центральном городском парке Реутова, где проходили творческие мастер-классы для детей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Центр был открыт 1 сентября 2020 года. В нем расположились большой концертный зал, обустроенные кабинеты для театральных занятий, хореографии, музыки, учебные классы, гимнастические и репетиционные залы, гримерные и костюмерные комнаты.

В «Школе искусств – детском музыкальном театре» занимаются 358 детей, 200 — в других кружках Центра культуры и искусств.

«Центр пользуется популярностью, ребятам здесь нравится. Важно, что это место позволяет привлекать творческих детей и развивать их способности. В Подмосковье создана система всесторонней поддержки талантливых детей, из бюджета регулярно выделяются средства на реконструкцию, строительство, материальное обеспечение школ искусств», — отметил Брынцалов.

По его словам, данная работа необходима для выявления и поддержки одаренных детей и для их качественного досуга.

Всего регионе в 923 домах культуры действует свыше 15 тыс. клубных формирований. Также в Подмосковье работают 192 детских школы искусств, в которых учатся 95 тыс. детей.