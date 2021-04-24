РИАМО - 24 апр. Запуск фонтана осуществили в центральном городском парке Реутова, вместе с ним после зимы заработали более 210 фонтанов по всему Подмосковью, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов в рамках общеобластного субботника вместе с главой городского округа Станиславом Каторовым принял участие в запуске фонтана в парке Реутова.

Данный фонтан открыли еще в 2006 году. Диаметр чаши составляет 14 м, в бассейне расположено 64 распылителя, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 м. Вечером вода в фонтане подсвечивается разными цветами, a струи двигаются под музыку.

Чтобы подготовить к запуску все механизмы такого фонтана, специалистам требуется не меньше недели.

В прошлом году запуск фонтанов в Московской области состоялся 1 июня, а сезон завершился 1 октября.