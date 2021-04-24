РИАМО - 24 апр. По поручению губернатора Московской области Андрей Воробьева региональное министерство ЖКХ разработало и внедряет программу лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус». Программа стартует 1 мая, администратором программы является единый региональный расчетный центр МосОблЕИРЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Участником программы может стать любой житель Подмосковья, своевременно и в полном объеме оплачивающий коммунальные платежи через онлайн сервисы МосОблЕИРЦ: через кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф или через умную платежку мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market), а также не имеющий задолженности за ЖКУ.

Что такое программа «Коммунальный бонус»?

Программа позволяет дисциплинированным онлайн плательщикам жилищно-коммунальных услуг МосОблЕИРЦ получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

В программу «Коммунальный бонус» собраны десятки самых интересных и выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и ресторанов. Полный перечень бонусов опубликован на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке.

Как оформить бонус?

Оформить понравившийся бонус или выгодную скидку очень просто, так как пользователю будет предложено меню привилегий «Коммунального бонуса» сразу же после онлайн оплаты. Переход на страницу программы «Коммунальный бонус» происходит автоматически.

Если житель не является плательщиком МосОблЕИРЦ, то ему необходимо обратиться в свою управляющую организацию для перехода его многоквартирного дома на обслуживание в МосОблЕИРЦ. Для получения более подробной информации можно обратиться в администрацию своего городского округа.

После выбора бонуса и заполнения короткой формы участнику программы «Коммунальный бонус» станет доступен промо-код. Его можно распечатать прямо со страницы программы или получить на электронную почту, чтобы в дальнейшем воспользоваться правом получения скидки и предъявить партнерам программы.

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Как зарегистрироваться?

Для регистрации в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн» необходимо подготовить заранее любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

В регистрационной форме поэтапно необходимо заполнить все поля, указав номер мобильного телефона, по которому впоследствии будет осуществляться вход в личный кабинет, номер лицевого счета, период и сумму к оплате, указанную в платежном документе. После регистрации можно также добавить дополнительный лицевой счет.

Преимущества программы

«Применительно к сфере ЖКХ данная программа пока не имеет аналогов в России. Теперь платить за коммуналку с выгодой с использованием онлайн сервиса МосОблЕИРЦ жители Подмосковья могут ежемесячно, программа носит бессрочный характер», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Уже сейчас в личном кабинете МосОблЕИРЦ зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, это почти половина всех плательщиков коммунальных услуг.

Зампред выразил уверенность, что число зарегистрированных пользователей существенно вырастет, после того как жители о ней узнают, так как «Коммунальный бонус» имеет значительный потенциал.

«Важно отметить, что оплата через онлайн ресурсы позволяет на только получать выгоду в виде скидок и бонусов, но также платить за коммуналку без комиссии, что дает дополнительной экономии от тысячи рублей в год», — отметил Хромушин.

Более подробная информация и условия программы «Коммунальный бонус», а также видеоинструкция по регистрации в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» размещены на сайте мособлеирц.рф, консультации можно получить по телефонам: 8 (496) 245-15-99, 8 (499) 444-01-00 или в ближайшем офисе МосОблЕИРЦ.

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