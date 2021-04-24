РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Участницу Великой Отечественной войны, жительницу Красногорска Зою Кузнецову поздравили с наступающим Днем Победы и вручили ей подарки, сообщается на официальном сайте администрации городского круга.

Заместитель главы администрации по ЖКХ Елена Лобачева, исполнительный директор УК «ЖКХ-Онлайн» Ольга Пушкова и заведующий теротделом №15 Госжилинспекции Сергей Белянский посетили Зою Кузнецову в субботу.

Фронтовой медсестре в преддверии празднования 9 Мая вручили сертификат на установку газовой плиты и продуктовую корзину. Управляющая компания «ЖКХ-Онлайн» обеспечит ветерану бесплатное годовое обслуживание нового оборудования.

Кроме того, в этом месяце у дома Зои Васильевны по ее просьбе благоустроили палисадник.

Зоя Кузнецова родилась 1 мая 1925 года в деревне Анино под Красногорском. Как участник ВОВ, она имеет 12 наград, в том числе за освобождение Белоруссии.