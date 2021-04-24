РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 апр. Порядка 1 тыс. человек приняли участие в общеобластном субботнике в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба городской администрации.

В субботу Королев присоединился к общеобластному субботнику. Центральными точками уборки стали территории верхнего Комитетского леса и центрального городского парка.

В уборке приняли участие городские предприятия, сотрудники администрации, депутаты, общественная палата, волонтеры, активные жители города, представители культуры и спорта. Всего порядка 1 тыс. человек убрали 20 кубометров мусора. Было высажено 20 саженцев хвойных пород.

Для участников субботника организовали выдачу инвентаря, полевую кухню, вкусный стол и музыку.

«Сегодня погода не дает нам в полную силу провести субботник, но не стоит унывать. Мы смогли многое сделать, убраться и посадить деревья. Еще сделаем вместе много хороших дел», – отметил депутат Мособлдумы Сергей Керселян.