РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Участники субботника в Городском парке подмосковного Красногорска собрали 230 мешков мусора и валежника, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Завершающий субботник весеннего сезона состоялся в Городском парке.

В мероприятии приняло участие более 100 человек, собрали 230 мешков с мусором и валежником.

Кроме того, была организована ярмарка народных мастеров, бесплатный горячий чай с угощениями и развлекательная программа от детского эстрадного музыкального театра «Забияки».

Председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов предоставил участникам субботника питьевую воду. Сам Маликов также принял участие в уборке.