РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Участники субботника в Городском парке подмосковного Красногорска собрали 230 мешков мусора и валежника, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».
Завершающий субботник весеннего сезона состоялся в Городском парке.
В мероприятии приняло участие более 100 человек, собрали 230 мешков с мусором и валежником.
Кроме того, была организована ярмарка народных мастеров, бесплатный горячий чай с угощениями и развлекательная программа от детского эстрадного музыкального театра «Забияки».
Председатель палаты молодых депутатов при Мособлдуме Сергей Маликов предоставил участникам субботника питьевую воду. Сам Маликов также принял участие в уборке.
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