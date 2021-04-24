РИАМО - 24 апр. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли виновника ДТП, в результате которого в Рузском округе погиб пешеход, сообщает пресс-служба администрации округа.

Авария произошла 21 апреля на 47-м километре автодороги Суворово – Волоколамск – Руза за границами населенного пункта.

По предварительным данным, водитель, двигаясь со стороны Рузы в сторону Волоколамска в темное время суток, совершил наезд на неустановленного пешехода.

После ДТП водителю удалось скрыться с места происшествия. Полицейские нашли в СНТ недалеко от места происшествия спрятанный автомобиль с характерными повреждениями.

Водителя автомобиля задержали в Москве. Его доставили в следственные органы Рузского ОМВД. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.