РИАМО - 24 апр. В общеобластном субботнике в Подмосковье приняли участие более 300 тысяч человек, было организовано около 800 пунктов выдачи инвентаря. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил граждан за участие в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор напомнил, что весь апрель в Подмосковье проходили мероприятия по благоустройству.

«Спасибо всем, кто приводил наши города в порядок после зимы: прибирал улицы, парки и дворы, помогал высаживать деревья и клумбы, красить ограждения и заборы. Отдельная благодарность жителям, которые сегодня не побоялись непогоды и вышли на областной субботник. Я знаю, что многие участвовали с друзьями и близкими, приводили детей. Спасибо за неравнодушие и заботу о нашем любимом Подмосковье!» — сказал Воробьев.

Общеобластным субботником завершился месячник благоустройства в Подмосковье, который проходил по поручению губернатора. В нем участвовало около 840 тыс. человек.

Во всех муниципалитетах убирали мусор, ремонтировали тротуары, проезды, лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, проводили опиловку сухостоя, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники. Также приводили в порядок объекты памяти ВОВ, социальной инфраструктуры, торговли и услуг, парки, общественные территории, улицы, дороги и дворы.

Сегодня также дан старт работе фонтанов в регионе. Все они предварительно прошли подготовку — очистку чаш после зимы, проверку состояния инженерных систем и регулировку высоты струй. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.

«Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию должно уделяться особое внимание. В день общеобластного субботника мы запускаем сразу более 200 подмосковных фонтанов», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.