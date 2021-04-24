РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. В Домодедове на субботнике высадили более 2,3 тысячи деревьев и кустарников, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Городской округ Домодедово присоединился к общеобластному субботнику! В такую погоду оптимально сажать деревья. Высадили более 2,3 тысячи деревьев и кустарников», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Авиационный в субботу запустили фонтан.

Во всех муниципалитетах убирали мусор, ремонтировали тротуары, проезды, лавочки, красили ограждения и декоративные заборы, проводили опиловку сухостоя, обустраивали клумбы, высаживали деревья и кустарники.