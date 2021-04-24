РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. В подмосковных Котельниках более 800 человек наводили чистоту в Кузьминском лесопарке в рамках субботника, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Котельников.

24 апреля в Подмосковье прошел общеобластной субботник. Центральной площадкой в городском округе Котельники стал Кузьминский лесопарк. В субботнике вместе с жителями участвовали глава Котельников Сергей Жигалкин, заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты региона Борис Молчанов, депутаты Совета депутатов, члены общественной палаты городского округа, сотрудники различных учреждений, представители молодёжных организаций и др.



В Кузьминском лесопарке уборка проводилась на площади 320 тыс. квадратных метров. Инвентарь выдавался на месте. Несмотря на дождь, на субботник приходили семьи с детьми, царила теплая атмосфера. Было собрано 500 мешков мусора, каждый из которых в объеме составляет 240 литров.

В рамках общеобластного субботника управляющие компании работали в штатном режиме.