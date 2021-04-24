РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. В Балашихе в субботу открыли футбольное отделение спортивной школы «Керамик», оно образовано на базе многофункционального спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии открытия футбольного отделения принял участие глава Балашихи Сергей Юров, который поприветствовал спортсменов.

«Сегодня важный день, мне очень приятно вас видеть, дорогие ребята! Надеюсь, что непогода не изменит вашего боевого настроения, все получат на футбольном празднике заряд хорошего настроения, а победит сильнейший. Хорошей вам игры!» — сказал Юров.

Он добавил, что это первое подобное отделение в микрорайоне Железнодорожный. Теперь на базе СК «Орион» начнут подготовку профессиональных футболистов.

В день открытия нового отделения на поле спортивного комплекса провели футбольный турнир «Чемпионат Европы школы «Керамик». В нем поучаствовали порядка 150 спортсменов.

По словам заместителя директора по спортивной работе спортшколы «Керамик» Владимира Сельдякова, в отделении около 350 детей, включая девочек.

«Мы проводим детский турнир. Играют ребята 2009-2012 гг. рождения. Мы сделали так, что наши команды символически представляют какую-то страну на чемпионате Европы, Россию в том числе. То есть, играют не «Керамик» с «Метеором», а, условно, Франция против России. У нас сейчас около 40 девчонок, две команды, одна из них будет в этом году выступать в чемпионате Московской области», — подчеркнул Сельдяков.

Также для участников торжественного открытия организовали полевую кухню и выставку современной спасательной техники.

Все желающие смогли увидеть в натуральную величину автомобиль химической защиты на базе ГАЗель, автомобиль быстрого реагирования с аварийно-спасательным инструментом, квадроцикл со спасательным инструментом, автоцистерну на базе ЗИЛ 130 типа, раритет 80-х годов автоцистерна на базе КамАЗа, а также автолестницу на базе внедорожного КамАЗа высотой вылета стрелы 50 метров.