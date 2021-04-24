РИАМО - 24 апр. Более 165 га земли и 340 зданий и строений казны Московской области проинспектируют до конца 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что проверка объектов, которые находятся в собственности Московской области и составляют казну региона, — это подготовка недвижимости к использованию в хозяйственно-экономической деятельности региона.

«После проведения проверочных мероприятий у нас будет полная информация об имущественных комплексах и их состоянии для принятия решений, какие из объектов мы можем предложить бизнесу, а какие сможем использовать для размещения государственных учреждений региона», — отметил Разин.

Проверки имущественных комплексов пройдут в 29 городских округах Подмосковья, а также на территории Москвы.

«Инспекторы проверят состояние 339 объектов капитального строительства площадью почти 158 тыс. кв. м и 42 земельных участка площадью 165,3 га. Это 57 имущественных комплексов», — добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Так, 5 комплексов областного имущества осмотрят в Орехово-Зуевском округе, по 4 комплекса имущества проверят на территории Москвы и городского округа Серпухов, по 3 комплекса — в городских округах Солнечногорск, Коломенский, Пушкинский и Шатура, по два комплекса — в городских округах Клин, Ступино, Дубна, Луховицы, Раменский, Балашиха, Дмитровский, Люберцы и Зарайск.

Также проверки пройдут имущественные комплексы в городских округах Лотошино, Одинцовский, Домодедово, Воскресенский, Фрязино, Кашира, Жуковский, Волоколамск, Сергиево-Посадский, Долгопрудный, Егорьевск, Королев, Ленинский, Богородский. Начать проверки планируется уже с мая 2021 года.