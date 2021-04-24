РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Власти подмосковного Подольска объяснили жителям деревни Кутьино необходимость установки площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Даниловская, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» организовали встречу с жителями деревни. На ней обсудили планы по оборудованию площадки для сбора отходов. Территориальный отдел выбрал место для площадки согласно требованиям Роспотребнадзора.

«Разговор прошел эмоционально, но конструктивно. Жителям довели требования законодательства в сфере обращения с ТКО и в целом удалось довести необходимость организованного сбора мусора. После строительства площадки ее содержание будет находится под пристальным контролем жителей и администрации. Благодарим жителей за активность и неравнодушие», — написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обсудили также вопросы благоустройства территории. В ближайшее время в деревне установят игровые элементы для детей.