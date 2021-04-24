РИАМО - 24 апр. Перед парадом Победы специалисты комплекса городского хозяйства дополнительно проверят техническое состояние 53 инженерных сооружений, которые располагаются на маршруте военной техники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На маршруте следования военной техники путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом их тщательно обследуют, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Будут проведены контрольные измерения сооружений, чтобы подтвердить возможность проезда техники и правильно рассчитать нагрузку. Это необходимо для обеспечения безопасного прохождения колонн.

На пути следования техники расположены Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, а также Рублево-Успенский, Можайский путепроводы и другие.

В параде Победы в этом году примут участие свыше 12 тыс. человек, более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 летательных аппаратов.