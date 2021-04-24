РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Красногорский филиал Музея Победы представит в Подмосковье пять выставок, приуроченных ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе музея.

Временные экспозиции откроются на различных культурных и образовательных площадках с 24 апреля по 17 мая. Выставки познакомят с работой советской пропаганды, сатирическим искусством в СССР в годы войны и героями сопротивления.

Посетителям представят уникальные материалы из фондов Красногорского филиала Музея Победы и личных архивов – сотни фотографий, копий документов, плакатов, рисунков и многие другие материалы.

Две экспозиции – «Особый фронт. Советская спецпропаганда в борьбе с нацизмом» и «Идеологический фронт Великой Отечественной войны» – расскажут об идеологическом противостоянии нацистскому вермахту, методах ведения спецпропаганды в годы Великой Отечественной войны и работе Главного политуправления Красной армии.

О роли агитационного искусства в годы войны можно будет узнать на выставке «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом». Карикатура и плакат приобрели в это время особое гражданское звучание, стали политическим оружием против фашизма. В экспозиции покажут работы художников-графиков, прошедших вместе с Красной Армией всю войну, – Бориса Ефимова, Ивана Харкевича, Александра Житомирского и Бориса Клинча.

Сложную тему плена осветят с разных сторон выставка «Несгибаемые: подвиги и судьбы советских военнопленных» и «Сквозь плен». Первая экспозиция познакомит с подвигами Дмитрия Карбышева, Василия Порика, Михаила Девятаева и Николая Кюнга, а вторая - расскажет, как попадали в советский плен военнослужащие вермахта, их условиях жизни и трудовой деятельности. На выставке также экспонируются материалы об антифашистской деятельности.

Выставку «Особый фронт. Советская спецпропаганда в борьбе с нацизмом» можно посмотреть в культурно-выставочном комплексе «Знаменское—Губайлово» в Красногорске с 24 апреля. «Несгибаемые. Подвиги и судьбы советских военнопленных» — в красногорской школе «Исток» с 26 апреля. «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом» — в Красногорской городской библиотеке с 6 мая и в Московском государственном областном университете - с 17 мая.

В это же время в Московском государственном областном университете пройдут выставки «Идеологический фронт Великой Отечественной войны» и «Сквозь плен. Военнопленные Великой Отечественной войны».