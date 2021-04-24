РИАМО - 24 апр. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу днем задержали и отменили 21 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса, а два — отменили. В Домодедове четыре рейса задержано, семь отменено. В Шереметьеве отменен один рейс, а задерживаются три рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержанных и отмененных рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.