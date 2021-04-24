РИАМО - 24 апр. В столице началась летняя навигация, ожидается, что в центральной части акватории будет проходить 120 судов в день, а один только отреставрированный Северный речной вокзал ежедневно будет принимать до 60 теплоходов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Для нужд полиции было закуплено более 1,6 тыс. единиц различной специальной техники и оборудования — от катера до камер видеонаблюдения.
«Сегодня мы передали транспортной полиции новый катер. Он поможет патрульной службе контролировать безопасность жителей и гостей столицы во время отдыха на воде», — добавил Ликсутов.
Ранее в столице к ежедневному дежурству приступил коммунальный флот, который отвечает за чистоту водной глади акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы.
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