РИАМО - 24 апр. В столице началась летняя навигация, ожидается, что в центральной части акватории будет проходить 120 судов в день, а один только отреставрированный Северный речной вокзал ежедневно будет принимать до 60 теплоходов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чтобы ваши поездки были безопасными не только на суше, но и на воде, за ситуацией на реках уже сейчас наблюдает транспортная полиция», — сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для нужд полиции было закуплено более 1,6 тыс. единиц различной специальной техники и оборудования — от катера до камер видеонаблюдения.

«Сегодня мы передали транспортной полиции новый катер. Он поможет патрульной службе контролировать безопасность жителей и гостей столицы во время отдыха на воде», — добавил Ликсутов.

Ранее в столице к ежедневному дежурству приступил коммунальный флот, который отвечает за чистоту водной глади акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы.

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