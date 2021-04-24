РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Жители городского округа Люберцы во время общеобластного субботника 24 апреля высадили в парках и дворах более 1 тысячи деревьев и кустарников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.



«Праздник чистоты удался, несмотря на сюрпризы погоды. Сегодня высадили 168 деревьев и 911 кустарников. Более 15 300 люберчан приняли участие в общеобластном субботнике. Искренне благодарен жителям за ответственное и такое неравнодушное отношение к нашему общему делу. Вместе у нас все получится. Весна – время перемен», - отметил Ружицкий.



Он пояснил, что в городском округе начали работу фонтаны, в том числе в Центральном парке.



«С 26 апреля на сайте www.50.gorodsreda.ru пройдет всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Вы тоже можете отдать свой голос», - добавил Ружицкий.



Депутат Московской областной думы Игорь Коханый, депутаты фракции «Единая Россия» местного совета, а также сторонники, инициативные партийцы и активисты МГЕР участвовали в уборке территорий городского округа Люберцы.



«Сегодня дождь не стал для нас помехой для уборки парка «Малаховкое озеро» и высадки хвойных пород деревьев. Апрель - месяц благоустройства в Московской области и партийцы всех уровней массово принимали участие в субботниках. Я считаю, что это важно для экологии родного края, благоустройства и комфорта жителей», - подчеркнул Коханый.