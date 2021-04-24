РИАМО - 24 апр. МособлЕИРЦ при поддержке правительства Московской области в начале мая впервые запускает масштабную программу поощрений «Коммунальный бонус» для жителей, которые добросовестно оплачивают услуги ЖКХ, сообщается на сайте Московского областного единого информационно-расчетного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске данной бонусной программы и отметил, что благодаря специальной программе лояльности часть коммунальных платежей жителей региона будет возвращаться им в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и разные покупки.

«Коммунальный бонус» — это новая, удобная и выгодная возможность для жителей Подмосковья-клиентов МособлЕИРЦ каждый месяц возвращать часть платежа за коммуналку в виде скидок, подарков и купонов.

Что нужно, чтобы стать участником программы?

«Коммунальный бонус» становится доступен для тех, кто полностью оплачивает коммунальные счета онлайн без комиссии — в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market.

Что предлагает бонусная программа?

После полной оплаты коммунальных счетов дисциплинированный плательщик автоматически попадет на страницу программы, где собраны десятки интересных и выгодных предложений от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов.

Среди партнеров программы — METRO Cash&Carry, Burger King, AliExpress, iHerb и другие востребованные сервисы и магазины.

После выбора бонуса и заполнения формы становится доступен промокод. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить на электронную почту.

Когда становится доступен «Коммунальный бонус»?

К началу мая в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн» сформируют платежные документы с начислениями за апрель. После их оплаты и при отсутствии задолженностей «Коммунальный бонус» становится доступен.

«Хорошее возвращается. «Коммунальный бонус» — это наше уважение и признательность жителям Подмосковья, всем тем, кто ответственно и добросовестно оплачивает счета. Мы вместе делаем все необходимое, чтобы в расчетах за ЖКУ в Московской области был порядок», — отметил генеральный директор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Он добавил, что каждый месяц число участников программы будет увеличиваться, чтобы добросовестные клиенты могли получать полезные и приятные подарки.

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